1.082 de petiții depuse la Prefectura Suceava anul trecut

Bilanțul Prefecturii Suceava pe anul 2016 arată că doar 3% din petițiile depuse în cursul anului trecut au primit răspuns pozitiv. Potrivit documentului, în 2016 la Prefectură au fost depuse 1.082 de petiții din care doar 33 au fost soluționate pozitiv. 120 au primit răspuns negativ, 360 au fost redirecţionate către instituţiile abilitate, în 49 de cazuri s-a declinat competenţa către organele justiţiei ori parchete, pentru 417 au fost acordate precizări, 70 au fost clasate iar 33 sunt în curs de soluţionare. Pe de altă parte bilanțul Prefecturii mai rată că în cursul anului 2016, la sediul instituţiei au fost primite în audienţă 245 persoane din care 207 de către prefect şi 38 de subprefect, iar angajaţii Instituţiei Prefectului au consiliat un număr de 548 de persoane.

Prefectul județului a emis un număr de 581 de ordine. ”Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative a constat în primirea și înregistrarea unui număr de 3.268 cereri pentru aplicarea apostilei unui număr de 4.625 acte administrative. În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2016, la sediul instituţiei au fost depuse un număr de 143 cereri din care: 86 au fost soluţionate pozitiv, 9 redirecţionate, iar 43 au fost inexistente sau exceptate de la liberul acces”, mai menționează documentul.