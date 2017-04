Cuibul Artistilor, companie de teatru independent formata din tineri actori, studenți și absolvenți ai UNATC, a ajuns cu primul turneu national “heart – cu inima la teatru” in inimile a 1300 de romani. Spectacolul “O zi de vara” a fost oferit iubitorilor de teatru din 13 orase ale Romaniei, Craiova, Timisoara, Arad, Oradea, Cluj, Falticeni, Suceava, Iasi, Galati, Ploiesti, Brasov, Campina, Bucuresti, care au sustinut nou nascutii de la maternitatea din Campina prin simpla lor prezenta in Cuib.

Prin donatiile stranse, Cuibul Artistilor echipeaza maternitatea din Campina cu aparatura de specialitate. Prin activitatea lor, actorii isi doresc sa ofere publicului tanar o experienta unica si irepetabila intr-o atmsofera prietenoasa si relaxanta.

“Actorii au fost exceptionali! Cum s-au adaptat situatiei, cum si-au jucat rolurile…am ramas fara cuvinte. Daca peste tot s-ar juca asa, lumea s-ar duce la teatru mai des!

Specta tor #cuinimalateatru

Incepand cu 29 aprilie, Cuibul Artistilor isi continua activitatea la Bucuresti oferind publicului spectacolul “Cine sapa groapa”, in regia lui Victor Tapeanu.

Pentru rezervari accesati: www.rezervari.cuibulartistilor .ro

Despre Cuibul Artistilor

Prima companie de teatru independent care isi propune sa educe publicul tanar (18 – 31) in a merge mai des la teatru. Infiintat in anul 2015, Cuibul Artistilor si-a inceput activitatea cu proiectul 300 de zile de teatru gratuit, cu spectacole oferite in sistem occidental, fiind astfel cel mai mare proiect cultural la nivel national, cu 32.265 spectatori.

“Ne dorim sa devenim un lovemark, acel brand de care te indragostesti, care iti atinge atat sufletul cat si mintea. Ne dorim sa ducem cu noi tineri artisti, sa-i ajutam sa creasca si sa raspandeasca arta si educatia”.