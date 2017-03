14 trenuri care trebuiau să treacă prin Suceava au avut întârzieri în urma grevei angajaților CFR

Astăzi, la nivelul județului Suceava, 14 trenuri au avut întîrzieri cuprinse între 71 și 215 minute, din pricina protestului spontan declanșat de angajații CFR. Anunțul a fost făcut de prefectul Mirela Adomnicăi, în Gara Burdujeni, unde a mers și a discutat cu responsabili locali cu traficul feroviar. Prefectul a spus că deocamdată nu poate fi estimat numărul călătorilor afectați de întîrzieri. Angajații CFR vor o creștere salarială de 25% și condiții mai bune de muncă. Ei au spus că au recurs la greva spontană pentru că nu mai au încredere în promisiunile conducerii companiei feroviare. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că aseară, după discuţii cu sindicaliştii din transportul feroviar, a primit asigurări că nu va fi nici o grevă. El a anunţat că la ora 15.00 se întîlneşte cu aceştia pentru o nouă rundă de discuţii.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating