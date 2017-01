167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu- Omul și poetul

Comunicat:

In fiecare an, data de 15 ianuarie este un prilej pentru lumea culturală românească să-l omagieze pe Mihai Eminescu, creator de geniu, poet, prozator, publicist, moment înăţător pentru fiecare român, timp de întoarcere spre spiritualitatea românească.

Cu evlavie, pătrundem în templul culturii pe urma pașilor lui Eminescu. Anul acesta activităţile dedicate poetului de elevii și dascălii Colegiului “Unirea” se vor desfășura în săptămâna 16-20 ianuarie. Activitatea de deschidere are loc luni, 16 ianuarie 2017 de la ora 11.30 la Biblioteca liceului. Este o activitate care se vrea a fi o invitaţie la lecturî, o călătorie în lumea exegeţilor poetului punctată de recitări din opera eminesciană și de audiţia unor înregistrări celebre. Omagierea se va continua prin realizarea unei expoziţii de desene inspirate de opera lui Mihai Eminescu, vizionarea documentarului “Un bulgăre de humă” și concursul epistolar “Gânduri peste timp” în care elevii vor concepe o scrisoare adresată, imaginar, marelui poet.

Activitățile sunt coordonate de profesorii de limba română de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” în colaborare cu membri ai catedrei de limbi străne.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/