Pentru a-i face pe romani sa constientizeze importanta testarii pentru virusul HIV, chiar si in lipsa unui simptom specific infectiei, Asociatia Romana Anti Sida a creat Internet_HIV – varianta online, inofensiva, a virusului. Un fisier cookie, care nu prezinta niciun simptom in dispozitiv dar care la un timp dupa, iti arata o serie de mesaje pe internet care sa te faca sa constientizezi ca la fel cum ai contactat acest fisier fara niciun simptom, poti contacta si virusul HIV in realitate.

Asociatia Romana Anti Sida a lansat in urma cu o saptmana Internet HIV, replica online, inofensiva, a virusului HIV. Acest demers al ARAS are obiectivul de a-i face pe romani sa constientizeze ca pot fi infectati cu virusul HIV, chiar daca nu exista niciun simptom specific care sa indice acest lucru. Campania are rolul de a creste numarul romanilor care fac testul HIV, deoarece daca este depistat la timp, virusul poate fi tinut sub control.

In ultima saptamana, 170.000 de dispozitive cu acces la Internet din Romania au intrat in contact cu Internet_HIV, un fisier cookie inofensiv. Asemenea oricarui cookie, Internet_HIV este un fisier descarcat automat in momentul accesarii unei pagini web si nu exista niciun semn vizibil al prezentei acestor fisiere in dispozitive. Exact ca in cazul incipient al virusului HIV, acesta este si poate ramane in acest fel pentru o perioada lunga de timp fiind depistat doar printr-un test special.

Toti cei care au intrat in contact cu acest fisier au fost ulterior retargetati prin bannere despre importanta constientizarii faptului ca virusul HIV este asimptomatic in stadiile primare si ca este importanta testarea pentru depistarea lui.

Cookie-ul Internet_HIV nu este un virus real si nu afecteaza starea dispozitivului in niciun fel!

„Contractarea HIV este asimptomatica si din aceasta cauza oamenii nu vin la clinica sa isi faca testul. Dupa cum stim, romanii merg la medic doar cand ii doare ceva si de aceea, cei care afla de existenta virusului HIV afla de multe ori prea tarziu. In schimb, prin controale regulate virusul HIV poate fi depistat la timp, iar boala poate fi tinuta sub control, fara sa iti afecteze viata pe viitor. In ultimii ani, am derulat mai multe campanii anti SIDA si am observat faptul ca in continuare, tanara generatie ignora sfaturile noastre pentru prevenirea bolii si cred ca lor nu li se poate intampla. Un obicei straniu pe care l-am obervat in mediul online este ca tinerii nici nu dau like paginii de Facebook ARAS, pentru a nu fi asociati cu un asemenea subiect tabu. Din start, ei au acces la mai putine informatii despre virusul HIV, informatii care pot ajuta la preventie. Asa ca am ales sa lansam aceasta campanie in mediul online, folosind tool-uri mai pe intelesul tinerei generatii, in speranta ca mesajul nostru va trece de barierele cu care ne-am confruntat pana acum. Virusul HIV nu trebuie sa fie un subiect sensibil, infectia cu virusul HIV nu mai este o boala fatala. Urmand un plan de tratament, oamenii ce au HIV pot tine virusul sub control si pot duce o viata normala.”, a spus Maria Georgescu, director executiv ARAS.

Pe site-ul dedicat campaniei, internethiv.ro, utilizatorii de device-uri ce au intrat in contact cu Internet_HIV pot vedea de cate zile au cookie-ul in dispozitiv si pot afla mai multe informatii despre stadiile infectiei cu HIV. Tot pe internethiv.ro, oricine se poate programa pentru un test HIV, disponibil gratuit pe perioada campaniei, 5 mai -13 mai.



Despre ARAS:

Întrucât discriminarea față de persoanele seropozitive a rămas la același nivel ca după 1989, ARAS apără drepturile și interesele acestor categorii de persoane, oferind servicii de asistență materială, morală și psihologică pentru persoanele infectate și pentru familiile acestora. Astfel, ARAS promovează o atitudine de sprijin, toleranță și compasiune. O altă misiune ARAS este aceea de informare și educare a tutuor categoriilor de populație, asupra pericolului reprezentat de SIDA și asupra mijloacelor de prevenire a infecției cu virusul HIV.