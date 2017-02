22 de locuinţe ANL din Suceava sunt libere şi fără solicitanţi

Primăria Suceava dispune de 22 de locuințe ANL libere, dar nu are solicitanți. Primarul Ion Lungu a spus că 46 de persoane sînt îndreptățite să ocupe acele locuințe, însă toată lumea le refuză. El crede că o explicație ar fi aceea că locuințele sînt mai vechi, iar cei aflați pe liste așteaptă finalizarea, în toamnă, a celor 80 de apartamente ANL din zona Metro. De asemenea, primarul a spus că o altă problemă ar fi cea a chiriilor, care au crescut de la 80-100 de lei, la 300-400 de lei. Ion Lungu a adăugat că tinerii de pînă-n 36 de ani sînt așteptați la primărie să-și actualizeze dosarele ANL, astfel încît să fie luați în calcul la repartizarea locuințelor.

