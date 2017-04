4.000.000 vizualizari in nici 3 saptamani pentru “Makosa”!

“Makosa”, cel mai recent single semnat Geo Da Silva, a atins 4.000.000 de vizualizari in nici 3 saptamani de la lansare! Cu versuri in limba engleza si un beat dance-balcanic, “Makosa”, o reusita colaborare cu Katty S. si Niko, este compusa de catre Gheorghe Constantin Cristinel, Adrian Corneliu Ivan & Sergio Duran Baldovi, beneficiind de un videoclip filmat in Barcelona, ce a fost regizat de catre Sergio Duran Baldovi & Geo Da Silva in studiourile Supermotion.

Cat Music a vandut deja licente internationale pentru piesa “Makosa” in urmatoarele tari: Japonia, Israel, Turcia, Croatia, Grecia, Serbia, Muntenegru, Malta, Bosnia, Macedonia, Bulgaria si Slovenia.

De asemenea, “Makosa” se afla in lista celor mai populare piese pe Youtube in mai multe tari: Spania, Ungaria, Rusia, Ucraina, Italia.

Astfel, Geo Da Silva are placerea de a le multumi fanilor pentru acest record printr-un super concurs in colaborare cu cei de la Radio Impuls (https://www.facebook.com/Uzina-De-Dume-234768166575321/).

“Makosa” este o piesa de distractie, cu dans, pe care merita sa o asculti cu prietenii si sa inveti fiecare pas. Aceasta este creata intr-un mod “atipic” si a pornit de la pasii de dans, apoi au fost adaugate versurile si muzica.