50 de companii intră în etapa finală a proiectului Made în România. Publicul e invitat să voteze compania favorită

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a finalizat procesul de selectie a celor 50 de companii care vor intra in etapa finala a proiectului „Made in Romania”. Jumatate dintre companii au fost votate de membrii comisiei de nominalizare, iar cealalta jumatate de catre reprezentantii BVB.

„Competitia a fost acerba si ne-a fost greu sa alegem doar 50 de companii din cele 166 inscrise. Suntem mândri sa vedem ca multe alte companii românesti s-au inscris in acest proiect al Bursei de Valori Bucuresti. Este cel mai bun semn pentru noi ca BVB si piata de româneasca de capital sunt branduri cu care merita sa te asociezi,” spune Lucian Anghel, presedintele BVB.

„Sunt convins ca vom scrie istorie in piata de capital din România cu aceasta Liga a Antreprenorilor,” a zis Ludwik Sobolewski, CEO al BVB.

„Made in Romania” a intrat in cea de-a treia si ultima etapa de selectie din cadrul proiectului in care un juriu format din 12 experti români si straini vor selecta 14 companii care au cel mai mare potential de crestere, cele mai fascinante strategii de business sau realizari semnificative. Cea de-a cincisprezecea companie va fi selectata de public, care va putea vota compania favorita in perioada 7-19 martie. Voturile vor putea fi exprimate pe www.bvbleague.ro.

Cele 50 de companii selectate sunt:

2Performant Network SA Agricover Amber Studio Autonom rent-a-car Bilka Steel Bittnet Systems SA BlueAir – Airline Management Solutions SRL Calirom Ciserom Cris-Tim Cumpana 1993 SRL Direct One Electrogrup ELMAS SRL Elsaco Electronic Equatorial Gaming SRL Evolution Prest Systems SRL (evoMAG) Eximprod Grup Free WiFi Good People SA Grupul Artmark Hexol Intermedicas Worldwide SRL IRUM SA Ivatherm Klaus SRL Lasting Systems MBTelecom Ltd SRL Multinvest SRL NetBrinel Prutul RAAL Reea SRL RockStar Construct SRL – Piatra Online Ropharma Safetech Innovations Salad Box Scala Assistance Simartis Telekom Smartbill Softelligence SRL Symme3D Symmetrica Synchro SRL Temad Thinslices Transavia Tremend Vola.ro Zitec

Cele 15 companii vor fi anuntate pe 3 aprilie in cadrul galei „Made in Romania”. Companiile alese vor participa ulterior la un program de mentorat care se va desfasura intre aprilie si noiembrie 2017. In fiecare luna din acest an, din aprilie si pâna in noiembrie, vor fi acoperite subiecte precum marketing si branding, strategie si inovare, audit si finantarea dezvoltarii. In functie de tema fiecarei luni, vor avea loc ateliere, training-uri si intâlniri unu la unu dedicate echipelor si angajatilor din companiile selectate. In urma acestui program, in cele opt luni, BVB si partenerii vor contribui la stimularea proceselor de inovare si bune practici in cadrul acestor companii, sprijinind astfel cresterea lor. Participarea in cadrul acestui program este gratuita si se face la cererea companiilor.

Proiectul este realizat impreuna cu Grupul Financiar Banca Transilvania, Google, Horvath & Partners, Mazars si NN. Entrepreneurship Academy, Inoveo, fundatia Romanian Business Leaders si portalul start-up.ro sunt sustinatorii oficiali ai proiectului.