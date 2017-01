50 de persoane în centrul Sucevei la mitingul inițiat de USR împotriva Ordonanţei graţierii

Aproximativ 50 de persoane au participat, în centrul Sucevei, la mitingul împotriva Ordonanţei graţierii, organizat pe reţelele de socializare. Protestatarii adunaţi duminică după-amiază în faţa Palatului Administrativ au fluturat cartonaşe roşii şi au scandat împotriva lui Liviu Dragnea şi a Guvernului PSD. La mişcarea de protest a fost prezentă şi preşedinta USR, Teodora Munteanu, care a declarat că a venit în calitate de simplu cetăţean. Totuşi, doamna Munteanu a recunoscut că domnia sa a depus la Primăria Suceava solicitarea pentru autorizarea mitingului. Teodora Munteanu a declarat că doar a depus solicitarea, dar că nu a organizat mitingul, convocarea făcîndu-se de către alte persoane pe reţelele de socializare.

