560 de stejari plantați de Flutur lângă Mănăstirea Probota

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a plantat sâmbătă 560 de stejari pe un teren privat lângă Mănăstirea Probota. Flutur a fost însoțit de primarul orașului Dolhasca și de mai mulți consilieri locali. ”Am ales acest loc să platăm stejari ca și un semn de recunoștință adus Marelui Voievod Ștefan cel Mare la 560 de ani de la înscăunare. Am ales stejarul simbol al perenității și al vredniciei. Anul acesta vom organiza mai multe evenimente desfășurate sub semnul lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a declarat Flutur.

