În județul Suceava, rata de promovare a probei scrise a examenului de definitivare în învățămînt este de 64,18% înainte de contestații. Inspectoratul Școlar a transmis că dintre cei 215 candidați prezenți, 138 au promovat, după ce au obținut cel puțin nota 8. 90 de candidați au avut note între 8 și 8,99, 46 au luat note între 9 și 9,99, iar doi, ambii din învățămîntul primar, au fost notați cu 10. Dintre cei 77 de candidați nepromovați, 35 au avut note între 7 și 7,99, 29 au luat note între 6 și 6,99, alți 9 între 5 și 5,99, iar 4 între 4 și 4,99. Contestațiile pot fi depuse pînă mîine, la ora 14.00.

