În această primăvară, Direcția Silvică Suceava va împăduri 1.840 de hectare de teren, din care 790 de hectare prin regenerări naturale. Concomitent, se vor efectua lucrări de completări curente pe 369 de hectare de teren și de refaceri de plantații calamitate, în suprafață de 2 hectare. Șeful Biroului Regenerarea și Protecția Pădurilor din Direcția Silvică Suceava, inginerul Dorin Strugariu, a informat că, în total, vor fi folosiți 7,6 milioane de puieți, care provin în mare parte din pepinierele proprii. El a adăugat că instituția scoate la vînzare la prețuri avantajoase, prin Pepiniera Silvică Salcea, 323.000 de puieți ornamentali și gazon pentru amenajarea de spații verzi.

Comunicat. ”Directia Silvica Suceava va realiza in primavara a.c. o suprafata totala de regenerări de 2290 ha, din care 820 ha regenerari naturale si 1470 ha impaduriri integrale.

Situatia privind programul lucrărilor de regenerarea pădurilor în fond forestier de stat, in fond forestier privat administrat cu contracte si in fond forestier ce apartine persoanelor fizice cu contracte de servicii silvice este după cum urmeaza:

Regenerarea pădurilor in primavara anului 2017 în fondul forestier de stat

Programul pentru lucrările de regenerarea pădurilor in fondul forestier de stat in primavara anului 2017 este în suprafaţă de 1840 ha, din care regenerări naturale 790 ha şi împăduriri integrale 1050 ha.

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări, se vor efectua , lucrări de completări curente pe suprafaţa de 369 ha și refaceri plantații calamitate în suprafață de 2 ha.

În campania de împăduriri din primăvara acestui an, necesarul de puieţi pentru Direcţia Silvică Suceava este de 7,6 milioane bucăţi, puieţii fiind produşi în cea mai mare parte în pepinierele proprii.

Excedentul de puieti pe care îl înregistrează Direcţia Silvică Suceava la data prezentei este dupa cum urmeaza: molid 623 mii buc., pin silvestru 16 mii buc., tei 7 mii buc., salcie 2 mii buc. și plop e.a. 0,5 mii buc. Puietii disponibili din speciile mentionate pot fi livrati contracost la preturi avantajoase persoanelor fizice si juridice interesate.

Lucrările de împăduriri vor demara în funcţie de condiţiile meteorologice, urmând a se desfăşura gradual, începând cu zonele joase ale judeţului Suceava , apoi spre munte.

Directia Silvica Suceava pune la dispozitie contracost prin Pepiniera Silvica Salcea pentru cei interesati un numar de 323 mii puieti din specii ornamentale (173 mii buc rasinoase si 150 mii foioase) dintr-o gama variata de specii pentru amenajarea spatiilor verzi.

Din speciile de rasinoase se pot livra contracost puieti de tuia, ienupar, molid argintiu,chiparos, etc., iar din cele de foioase puieti de spiraea, forsythia, iedera, magnolia, liliac, etc., din numeroase varietati. Dintre arbusti fructiferi se pot livra puieti de zmeur, mur, goji, etc., iar dintre plantele perene (flori) varietati de crizantema, garofita, lavanda, bujor, etc.

Pentru persoanele fizice si juridice interesate in amenajarea unor spatii verzi Pepiniera Silvica Salcea pune la dispozitie gazon la preturi avantajoase.

Informatii suplimentare privind dimensiunile puietilor ornamentali si preturile de livrarea a acestora, inclusiv preturile de livrare gazon, pot fi obtinute la Pepiniera Silvica Salcea,tel. 0230/529321 sau 0751/164370.

Regenerarea pădurilor din fondul forestier privat administrat de RNP cu contracte

În baza contractelor de administrare încheiate cu alţi deţinători de păduri, Direcţia Silvică Suceava va executa lucrări de regenerare pe suprafaţa de 280 ha împăduriri, din care suprafetele cele mai mari cu lucrari de regenerarea padurilor la

ocoalele silvice : Vatra Dornei 108 ha, Dorna Candrenilor 71 ha,Broşteni 46 ha, Iacobeni 17 ha, Moldovița 11 ha și Pojorata 10 ha.

In fond forestier privat administrat cu contracte in anul 2017 se vor executa lucrari de completari in suprafata de 60 ha.

Regenerarea padurilor din fond forestier apartinand persoanelor fizice ce detin suprafete neregenerate

In suprafetele neregenerate ce apartin persoanelor fizice cu fond de conservare constituit conform Legii nr. 46/2008, a carui valoare acopera valoarea lucrarilor de regenerare, in primavara a.c. sunt programate a se executa lucrari de regenerare pe cca 140 ha . Puieţii necesari şi asistenţa tehnică pentru lucrările de împăduriri pe terenurile ce aparţin persoanelor fizice vor fi asigurate de Direcţia Silvică Suceava.

În acţiunile şi manifestările ce vor avea loc în cadrul “Lunii plantării arborilor” se implică atât Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva prin Direcția Silvică Suceava cât şi societatea civilă.

Scopul programului este de a reaminti şi sensibiliza omul obişnuit, dar şi factorii de decizie despre rolul pădurii,despre importanţa menţinerii echilibrului ecologic al mediului.

O componentă importantă a activităţii de regenerare a pădurilor o reprezintă susţinerea din punct de vedere tehnic şi logistic a acţiunilor promovate de societatea civilă pentru dezvoltarea conştiinţei apărării, conservării şi dezvoltării pădurii, a respectului pentru pădure în societatea actuală.

În cadrul acestor acţiuni cu rol de conştientizare a valorii pădurilor în perioada inclusă în “Luna plantării arborilor” se vor desfăşura o serie de evenimente ca: plantări de puieţi forestieri în şantiere de împăduriri din fond forestier şi din afara acestuia, conferinţe pe teme ecologice, expoziţii pe teme specifice pădurii, concursuri profesionale, sponsorizări cu material forestier pentru plantat”.