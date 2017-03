Pe parcursul anului trecut, utilizatorii de internet din România s-au bucurat de viteze medii de descărcare de 95 Mbps pentru internet fix și 26 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix și mobil din România, actualizate astăzi pe Netograf.ro. “Calitatea serviciului de internet din România este deja celebră în lume. Asta nu înseamnă însă că nu există loc de îmbunătățire. Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 viteza medie de download experimentată în mod real de utilizatorii de internet fix din România a crescut cu aproximativ 78%, în timp ce viteza medie de download date internet mobil a înregistrat o creștere de 35%”, a declarat Eduard Lovin, Director Executiv Reglementare ANCOM.

ANCOM realizează, prin intermediul aplicației Netograf.ro, statistici trimestriale și anuale privind calitatea serviciului de acces la internet fix și mobil din România, printre care și vitezele medii de descărcare a datelor, așa cum au fost acestea experimentate de fiecare utilizator care a efectuat măsurători prin intermediul aplicației, separate în funcție de operator.

Evoluția vitezelor medii de download și upload

Testele efectuate pe www.netograf.ro arată că în anul 2016 utilizatorii români au experimentat viteze medii de download date internet fix și mobil în creștere la nivel național, comparativ cu anul 2015. Astfel, viteza medie de download date internet fix a ajuns de la 53,2 Mbps la 94,95 Mbps (+78,4%), iar viteza medie de download date internet mobil a crescut de la 19,2 Mbps la 25,9 Mbps (+34,7%).

Totodată, se constată o creștere și în ceea ce privește viteza medie de upload, de aproximativ 46%, de la 53,9 Mbps la 78,8 Mbps pentru serviciile fixe, respectiv de aproximativ 23%, de la 8,39 Mbps la 10,32 Mbps pentru serviciile mobile.

Statistici viteze medii 2016 – internet fix pe Netograf.ro

Internet fix* Viteza medie download 2016 Viteza medie upload 2016 Digital Cable Systems 39,34 Mbps 51,35 Mbps Nextgen Communications 76,99 Mbps 92,13 Mbps RCS & RDS 109,59 Mbps 101,83 Mbps Telekom România Communications 46,96 Mbps 37,76 Mbps UPC Romania 95,96 Mbps 14,14 Mbps

*(furnizorii de internet fix cu cel mai mare număr de utilizatori, prezentați în tabel în ordine alfabetică)

Statistici viteze medii 2016 – internet mobil pe Netograf.ro

Internet mobil** Viteza medie download 2016 Viteza medie upload 2016 Orange România 32,61 Mbps 11,79 Mbps RCS&RDS 9,36 Mbps 2,06 Mbps Telekom România Mobile Communications 16,33 Mbps 7,56 Mbps Vodafone România 28,97 Mbps 13,13 Mbps

** (furnizorii de servicii de comunicații mobile, prezentați în tabel în ordine alfabetică)

Cum sunt generate statisticile Netograf.ro

Statisticile pentru internet fix și mobil au fost generate de Netograf.ro pe baza unui număr de peste 182.500 de teste efectuate de utilizatori în anul 2016, care au fost validate și utilizate în procesul de generare a statisticilor. Netograf.ro testează calitatea conexiunii între echipamentul terminal al utilizatorului final și un server de test conectat la nodurile naționale publice de tip internet interexchange.

Cum se utilizează Netograf.ro

Netograf.ro este ușor de utilizat și oferă rezultate imediate și corecte. Este suficient ca utilizatorii să selecteze din aplicație tipul de ofertă de care beneficiază și să aleagă modalitatea de acces, wireless sau fir în cazul internetului fix și indoor sau outdoor pentru internetul mobil. Un test durează aproximativ 30 de secunde, iar rezultatele obținute pot fi analizate și comparate în contextul statisticilor publicate trimestrial și anual.

Despre Netograf.ro

Netograf.ro este aplicația de monitorizare și evaluare a calității serviciului de acces la internet, dezvoltată de ANCOM pentru a le oferi utilizatorilor din România un instrument independent (nu depinde de serverele puse la dispoziție de furnizori și/sau de amplasarea acestora), obiectiv (prezintă calitatea serviciului de acces la internet așa cum este ea experimentată de utilizatori, aceasta măsurându-se în raport cu un punct unic pentru toți utilizatorii de servicii de acces la internet din România) și gratuit.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.