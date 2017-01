Aseară, o femeie de 64 de ani, din Șaru Dornei, a făcut un atac de panică, după ce locuința sa a luat foc din pricina jarului provenit din sobă. Femeia a beneficiat de primul ajutor din partea paramedicilor SMURD, iar apoi a fost transportată la Spitalul din Vatra Dornei. În incendiu au ars acoperișul casei, aparate electrocasnice și piese de mobilier. De asemenea, s-au degradat pereții și tavanul. Pompierii au lichidat flăcările cu trei autospeciale cu apă și spumă.

