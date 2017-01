A fost anunțată echipa României pentru meciul din Cupa Davis cu Belarus

Federatia Romana de Tenis anunta echipa care va reprezenta Romania la Minsk, in meciul cu Belarus, din primul tur al Grupei I, zona Europa/Africa a Cupei Davis.

Capitanul nejucator al echipei noastre, Andrei Pavel, i-a nominalizat pe Marius Copil (127 ATP la simplu), Adrian Ungur (316 ATP la simplu), Nicolae Frunza (582 ATP la simplu) si Horia Tecau (19 ATP la dublu).

Florin Mergea nu va face deplasarea la Minsk, el aflandu-se într-un program de recuperare de dupa accidentarea de anul trecut.

Andrei Pavel, capitanul-nejucator, a declarat, pentru site-ul FRT că „meciul de la Minsk va fi unul foarte dificil, asa cum sunt de obicei meciurile din Cupa Davis. Belarus are o echipa solida, cu

jucatori tineri care vor cauta sa se afirme in acest meci. Din pacate noi mergem si fara Florin (Mergea – n.a.) care se reface dupa o accidentare și are nevoie de aceasta pauza. In lotul Romaniei pentru acest meci il vom avea pe Nicolae Frunza, un jucator tanar si talentat. De asemenea va merge

la Minsk si Stefan Palosi, un junior de viitor, care trebuie să se obisnuiasca inca de pe acum cu atmosfera meciurilor de Cupa Davis”.