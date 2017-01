A fost sfinţit noul sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Un sobor de preoți, în frunte cu Înaltul Pimen, a sfințit noul sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Clădirea este situată la Mănăstirea „Sfîntul Ioan”. Investiția în valoare de 6 milioane de lei a fost executată de firma „General Construct”, iar printre participanții la slujba de sfințire s-au numărat prefectul Constantin Harasim, șeful administrației județene Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, parlamentari și șefi de instituții.

Pimen Suceveanul le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la realizarea noii clădiri, cu mențiuni speciale pentru patronul „General Construct” Viorel Nuțu și arhitectul Doru-Ghiocel Olaș. Fostul imobil din incinta Mănăstirii „Sfîntul Ioan”, unde funcționa sediul administrativ al Arhiepiscopiei era construit din lemn și a ars complet într-un incendiu violent izbucnit pe 8 ianuarie 2015.

Consilierul economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, preotul Gheorghe Saftiuc, a spus că au fost primite avizele pentru clădirea noului seminar teologic. Aceasta va fi construită în vecinătatea căminului de bătrîni al Arhiepiscopiei, situat în comuna Ipoteşti. Clădirea în care funcţiona seminarul a ars în incendiul din 8 ianuarie 2015. În prezent, seminarul funcţionează la Colegiul Tehnic „Petru Muşat”. Aflat şi el la inaugurarea noului sediu al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, primarul Sucevei, Ion Lungu, a promis că va prinde în buget 500.000 de lei pentru construirea noului seminar. Municipalitatea a contribuit tot cu 500.000 de lei la ridicarea noului sediu al Arhiepiscopiei.