Vatra Dornei găzduiește în perioada 02 februarie – 05 februarie 2017 cea mai importantă competiție din România dedicată seniorilor la sporturile de iarnă. Evenimentul sportiv, de altfel unic în țara noastră, este organizat de Federația Română de Bob și Sanie (F.R.B.S) cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și în parteneriat cu Primăria municipiului Vatra Dornei, Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, sub patronajul Federației Internaționale de Sanie (FIL). 19 națiuni s-au înscris la Campionatul Mondial, iar în total peste 100 de sportivi se vor întrece pe gheaţă, printre care campionii mondiali şi europeni. Toate manşele de concurs sunt rezervate seniorilor la cele patru probe, respectiv echipe, simplu masculin, simplu feminin şi dublu. “Este pentru prima dată când România organizează Campionatul Mondial de sanie pe piste naturale la categoria seniori, o competiție de cel mai înalt nivel în această disciplină sportivă. Proba de sanie pe echipe va fi o competiție foarte disputată. Fiecare națiune concurează cu o sportivă la feminin, un băiat la masculin și un echipaj de dublu. Pârtia Bucovina are 1.200 de metri și 11 viraje. Împreună cu colegii mei, membrii juriului, delegații tehnici și alături de coordonatoarea Cupei Mondiale, Chris Karl, am realizat încă de marți, 31 ianuarie, inspecția tehnică a pârtiei și am concuzionat că se îndeplinesc toate condițiile regulamentului FIL pentru buna desfășurare a acestui eveniment. S-a muncit foarte mult la pregătirea Campionatului Mondial, vor veni foarte multe națiuni și așteptăm din partea publicului o susținere amplă. Vă invităm pe pârtia Bucovina, unde veți găsi evenimente create atât pentru spectatori, cât și pentru copii, alături de competiția în sine”, a precizat Sorina Țicu, antrenor federal în cadrul Federației Române de Bob și Sanie.

Echipa României este reprezentată în concursul de talie mondială de campionii României la sanie de stradă pe pârtie naturală Anişoara Hutopilă, Adrian Filimon, Bogdan Moroşan şi Ciprian Tăzlăoanu, alături de Denis Ciobanuc și Nicoleta Burlui. Cu toții speră la o clasare cât mai bună, mai ales la proba pe echipe și își doresc să fie încurajați în manșele de concurs de un public cât mai numeros.

Adrian Filimon, sportiv: “Pentru mine este a treia participare la o etapă de Cupă Mondială. Am mai concurat în anul 2009 la Passeier, Italia și în anul 2013 la Deutschnofen, Italia. Mă bucur că România organizează Cupa Mondială, am emoții și simt că presiunea este destul de mare. Publicul așteaptă un rezultat cât mai bun de la noi. Ca obiectiv, eu țintesc un top 15 la simplu, iar cu echipa sper să ne clasăm undeva pe locul patru și chiar mai sus. Concurența este foarte mare, iar țările care se bat pentru titlu sunt Italia, Austria și Rusia, dar noi încercăm o clasare cât mai bună”

Ciprian Tăzlăoanu, sportiv: “Avem emoții, dar suntem pregătiți să facem o impresie cât mai bună în competiție. Ne dorim să fim cât mai sus în clasament și să nu dezamăgim pe nimeni. Totodată, sperăm să avem aproape cât mai mulți oameni care să ne susțină în fiecare manșă”

Bogdan Moroșan, sportiv: “Particip la Cupa Mondială la proba de dublu și cea pe echipe. Pe sanie nu este atât de ușor precum pare. Este chiar foarte dificil din cauza vitezei. În plus, trebuie să ai și anumite aptitudini pentru a pilota sania și este necesar mult antrenament”

Anișoara Hutopilă, sportivă: “Nu cred că am avut emoții mai mari ca acum pentru un campionat. De când am aflat de candidatura României pentru această competiție am sperat că îmi voi reprezenta țara la mine acasă. Este o mândrie pentru mine. Ne dorim un loc în primii zece sau chiar în primii șase și indiferent de rezultat ne vom resemna prin faptul că reprezentăm România și suntem o echipă unită. Avem nevoie de mulți oameni care să ne susțină, cu toate că atunci când suntem în coborâre pe pârtie nu vedem cine ne încurajează. Însă, când ajungem la sosire și îi vedem că sunt alături de noi și ne încurajează, ne simțim copleșiți, iar sentimentul este minunat”

Sănierii români au obținut rezultate remarcabile în sezoanele competiționale desfășurate în anii trecuți pe pârtia Bucovina. În 2015, echipa României a ocupat locul trei la Cupa Mondială de Sanie de la Vatra Dornei în proba pe echipe, în timp ce în anul 2016 țara nostră s-a clasat pe locul patru la aceeași probă.

Pârtia Bucovina din Vatra Dornei este amplasată la altitudinea de 960 de metri și se află între cele două pârtii de schi ale stațiunii, Veverița și Parc. Aici, competițiile sunt extrem de spectaculoase, pista de sanie fiind una dintre cele mai rapide și tehnice din Europa. Anul acesta, vremea a ținut cu organizatorii, iar grosimea gheții depășește 40 de centimetri.

Federaţia Română de Bob şi Sanie mulţumeşte Ministerului Tineretului şi Sportului, Consiliului Judeţean Suceava, Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Servicului de Ambulanţă Vatra Dornei, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Suceava, SMURD Vatra Doreni şi Jandarmeriei Montane Vatra Dornei pentru implicarea şi sprijinul acordat buna desfăşurare a acestui eveniment.

Joi, 02 februarie, începând cu ora 18.00, vă așteptăm la deschiderea oficială a Campionatului Mondial care va avea loc pe scena din parcul central. La ceremonie va fi prezent Josef Fendt, președintele Federației Internaționale de Sanie (FIL), împreună cu mai multe oficialități. Tot atunci îi veți putea cunoște pe toți sportivii participanți, iar Campionatul Mondial de Sanie pe piste naturale de la Vatra Dornei va fi declarat deschis. Vineri (03 februarie) va avea loc proba pe echipe, iar sâmbătă și duminică (04 – 05 februarie) se vor desfășura probele la feminin, masculin și dublu. Zilnic, după fiecare competiție, în zona de sosire a pârtiei Bucovina se va desfășura ceremonia de decernare a florilor. Aceasta va fi urmată de o conferință de presă. Totodată, zilnic, după fiecare competiție, festivitățile de premiere în cadrul cărora sportivii vor fi premiați cu diplome, cupe și medalii, vor avea loc de la orele 19.30 pe scena din parcul central.