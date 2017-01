A murit preotul Mihai Negrea, starețul Mănăstirii Podu Coșnei

Părintele Mihai Vespasian Negrea, care păstorea Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Podu Coşnei a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri. Mihai Negrea, cunoscut ca părintele Mihai, a fost cel care a înființat un centru pentru copiii orfani sau care proveneau din familii cu o situație financiară precară. De la înființarea centrului, preotul Mihai Negrea a avut grijă de aproape 100 de copii.

Preotul Mihai Negrea a fost hirotonit ca preot în 1974. De atunci și-a început și activitatea filantropică, în decursul timpului reabilitând şi construind biserici, case parohiale şi monumente istorice. În anul 1984 a fost ridicat la rangul de econom stravofor, iar apoi, în anul 2003, după construcţiei bisericii Unităţii Militare de la Roşu a primit din partea patriarhului Teoctist cea mai înaltă distincţie de către Patriarhia Română, Crucea Patriarhală. La Mănăstirea Podu Coșnei din Poiana Stampei a început să slujească din anul 2006.

trebuie spus că pentru întreaga sa activitate în cadrul centrului social pe care l-a deschis, Mihai Negrea a fost premiat în anul 2013 în cadrul Galei Top 10 Suceveni, organizată de cotidianul Monitorul de Suceava.

Anunțul decesului preotului Negrea a fost făcut de primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, care a transmis că „Dureros inceput de an 2017 ! Doliu care apasa greu peste mine si peste intreg satul Podu Cosnei… Din pacate, Parintele Mihai Negrea, staretul Manastirea Podu Cosnei din comuna Poiana Stampei, ne-a parasit in aceasta noapte… o mare pierdere pentru comuna noastra… Dumnezeu sa te odihneasca in liniste si pace, prieten drag”