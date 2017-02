Abilități pentru viață și carieră dezvoltate la gimnaziu și liceu

• Elevii și profesorii, prin programele Junior Achievement (JA), participă la proiecte naționale și internaționale unde întâlnesc antreprenori și profesioniști voluntari din comunitatea de afaceri.

• Elevii înscriși la programele de antreprenoriat beneficiază gratuit de webinarii și mentorat de la profesioniști din sectorul de business și au acces la burse și competiții la nivel național și european.

• Compania JUNIOR, programul central de antreprenoriat al Junior Achievement, ce se desfășoară în peste 100 de țări ale lumii, a fost declarat BEST PRACTICE, de către Comisia Europeană.

Junior Achievement (JA) România lansează înscrierile pentru anul şcolar 2017-2018 la programele internaţionale de educaţie pentru viaţă şi carieră, prin Curriculum la Decizia Şcolii (CDȘ) sau Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL), în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru clasele 0-XII.

Elevii din România (6-19 ani) pot urma gratuit 17 programe internaționale de tip “learning by doing” testate și implementate în 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea. Adaptate pentru fiecare nivel de studiu, cele 17 programe JA îi ajută pe elevii din clasele 0-XII să-și dezvolte abilitățile de viață, folosind metodologia “learning by doing” ce cuprinde scenarii, jocuri de rol, dezbateri, studii de caz, lucru în echipă și chiar proiecte de afaceri.

„Îmi doresc să implementez programele Junior Achievement la clasă, pentru că le aplic din anul 2009 și consider că au un efect pozitiv asupra pregătirii elevului pentru societate. Simt că le lipsește elevilor la clasă acest gen de activități, learning by doing, în care ei se implică în mod real, cu pasiune, cu multă muncă, cu dăruire pentru a obține în final – rezultatul muncii lor. Ei învață să lucreze în echipă, să-și asume resposabilități, dezvoltându-și competențe esențiale pentru viața profesională și personală.” – a declarat Neaga Florica, profesoară la Liceul Tehnologic Nr.1 din Salonta, Bihor.

Profesorii și elevii beneficiază GRATUIT, prin participarea la fiecare program JA implementat la clasă sub forma CDȘ/CDL de:

• training și consultanță pentru implementarea activităților la clasă;

• programă și set gratuit de materiale tipărite: ghidul profesorului, manualul elevului, materiale auxiliare (fișe, postere, suport online etc.);

• instrumente de evaluare: PRE-TEST și POST-TEST;

• activități individuale și în echipă;

• certificare pentru profesor și elevi;

• participare la competiții și proiecte naționale și internaționale

Programele JA sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în baza Protocolului nr. 10184/14.05.2003, în peste 1.400 de şcoli publice din întreaga ţară, putând fi implementate sub formele Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ)/Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL).

În perioada 2 februarie – 1 martie, profesorii din toată țara pot opta pentru implementarea gratuită a programelor JA în anul școlar 2017-2018. Informații despre procesul de înscriere sunt disponibile pe www.jaromania.org/profesori