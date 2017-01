Vineri, 6 ianuarie a.c., la ora 12:09, s-a produs un accident rutier, pe raza comunei Pătrăuţi, la intrarea în municipiul Suceava.

În accident au fost implicate un autoturism şi un microbuz de transport persoane, în urma impactului rezultând victime multiple.

La nivelul judeţului Suceava s-a declanşat Planul Roşu de Intervenţie, fiind trimise la faţa locului două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi trei ambulanţe SMURD (B2, C1 Terapie Intensivă Mobilă şi ATPVM – Autospecială pentru Transport Personal şi Victime Multiple) de la Detaşamentul de Pompieri Suceava, precum şi două autosanitare ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava. De asemenea, la faţa locului s-au deplasat şi mai multe echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

În urma accidentului au rezultat 7 victime, una din autoturism şi şase din microbuz, printre acestea din urmă fiind şi doi minori, în vârstă de 14 şi 16 ani.

Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranţă, au balizat zona, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori şi au verificat scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi. Concomitent, a fost acordat primul ajutor medical răniţilor, care nu prezentau răni grave. Toate persoanele implicate în accident au fost transportate la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Pe timpul intervenţiei, circulaţia s-a desfăşurat alternativ, pe un singur sens de mers, iar după efectuarea măsurătorilor, un echipaj al pompierilor militari suceveni a îndepărtat resturile rezultate în urma accidentului şi a sablat partea carosabilă de scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi, pentru evitarea altor incidente.