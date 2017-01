Accident grav la Poiana Stampei în urma coliziunii dintre două TIR-uri. UN șofer a fost preluat cu elicopterul

Traficul rutier între Suceava și Bistrița a fost oprit astăzi la amiază, pentru mai bine de o oră, în urma unui accident grav care a avut loc pe DN 17, în pasul Tihuța, în localitatea Poiana Stampei. ISU Suceava a informat că militarii Detaşamentului de Pompieri Vatra Dornei şi ai Punctului de Lucru Poiana Stampei au intervenit cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD la un accident rutier produs în Pasul Tihuţa, pe raza comunei Poiana Stampei. Pompierii militari au fost sprijiniţi de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.



În urma impactului dintre două autotrenuri, cei doi şoferi au rămas încarceraţi între fiarele cabinelor. Cele două tiruri erau încărcate, unul cu materiale textile, iar cel de-al doilea cu europaleţi din lemn.

Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranţă, au balizat zona, au verificat scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori şi au demarat procedurile de extragere a celor doi răniţi. Concomitent, acestora li s-a acordat primul ajutor medical de către echipajele SMURD şi SAJ.

Intervenţia pentru descarcerarea unuia dintre şoferi a durat aproximativ o oră şi a fost extrem de complexă, victima suferind fracturi multiple la nivelul picioarelor. Deoarece starea sa era destul de gravă, s-a solicitat intervenţia unui elicopter SMURD. Un echipaj SMURD TIM de la I.S.U. Bistriţa a preluat rănitul, urmând să îl transporte la punctul de întâlnire cu unitatea de aviaţie.

Cel de-al doilea şofer, după primirea îngrijirilor medicale, a refuzat transportul la o unitate spitalicească.