Accident grav pe DN 17, la Păltinoasa. Trei persoane au fost rănite

Un accident grav a avut loc vineri după amiază pe DN 17, la Păltinoasa, trei persoane fiind rănite. La faţa locului au intervenit modulul SMURD al Gărzii de Intervenție Gura Humorului şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În urma coliziunii dintre două autoturisme a rezultat rănirea a trei persoane, una dintre acestea fiind încarcerată.

„Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranță – au balizat zona, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori şi au verificat scurgerile de carburanți şi lubrifianți. Concomitent, au extras persoana încarcerată, o femeie în vârstă de 63 de ani, şi cu sprijinul echipajelor SAJ au acordat primul ajutor medical răniților”, se arată într-un comunicat de presă al ISU Suceava.

Împreună cu femeia, doi bărbați de 65 şi 64 de ani au fost transportați la Unitatea de Primire Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare şi tratament de specialitate.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings