Accident grav provocat de un șofer beat în intersecția dintre străzile Calea Unirii și Traian Vuia

Un bărbat beat care s-a suit la volan a provocat un grav accident în intersecția dintre străzile Calea Unirii și Traian Vuia din Suceava. Accidentul a avut loc luni seara. La volanul mașinii care a provocat accidentul se afla un bărbat din Suceava, în vârstă de 30 de ani, care avea permis de Anglia, care nu este valabil pe teritoriul României. Acesta conducea un autoturism Mercedes, înmatriculat în Anglia, circulând pe str. Calea Unirii, iar în momentul în care a ajuns la intersecția cu str. Traian Vuia nu a respectat culoarea roșie a semaforului și a lovit din plin un autoturism condus de o femeie din județul Botoșani, care efectua virajul spre stânga, spre cartierul Ițcani.

Șoferița a suferit leziuni ușoare, fiind transportată la Urgențele Spitalului Județean de Urgență Suceava.

După producerea accidentului, șoferul beat și pasagerul de pe scaunul din drepta au fugit de la locul faptei, fiind prinși la scurt timp de forțele de ordine.

În urma verificării cu aparatul etilotest s-a constatat că suceveanul care conducea mașina cu numere de Anglia avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal iar șoferul vinovat de producerea accidentului a fost introdus în arestul Poliției Suceava

