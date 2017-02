Acoperișul unui bloc din Suceava a fost spulberat de vânt. Doi copaci au căzut pe mașini (FOTO)

Tabla de pe acoperișul unui bloc din Suceava a fost spulberată de vântul puternic din această dimineață. În jurul orei 8:00, două echipaje al ISU Suceava și al Serviciului de Protecție Civilă al Primăriei au intervenit pe strada Alexandru cel Bun pentru a îndepărta tabla căzută de pe un bloc. Tabla a căzut în curtea blocului, din fericire neînregistrîndu-se victime.



Tot vântul puternic de astăzi dimineață a rupt doi copaci din Suceava. Unul dintre copaci a fost smuls din pământ pe str. Oituz, acesta căzând pe o mașină parcată în zonă. Un alt copac a căzut în centrul Sucevei, pe str. Ana Ipătescu, în apropierea Bisericii Învierea Domnului. O bucată din copacul rupt de vânt a căzut pe o mașină aflată în trafic, o bucată de lemn trecând prin parbriz. În mașină erau un bărbat de 30 de ani și mama sa, în vîrstă de 70 de ani. Ambele persoane au fost rănite și au coborît din vehicul pînă la sosirea ambulanței. Victimele au beneficiat de primul ajutor, iar apoi au fost transportate la spital. Mașina venea dinspre Burdujeni, iar copacul s-a prăbușit peste ea în dreptul trecerii de pietoni de la intrarea în Parcul Central.

De precizat că județul Suceava se află astăzi sub incidența unei avertizări de cod galben de vânt valabil pentru județul Suceava, între orele 8:00 și 14:00. Între aceste ore sunt prognozate intensificări locale ale vântului ce vor atinge și depăși la rafală 55…60 km/h, izolat 70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h.