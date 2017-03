Angajații Agenției pentru Protecția Mediului Suceava și-au întrerupt activitatea marți, între orele 10.00 și 12.00, în semn de protest față de adîncirea inechităților salariale din sistemul public. Acțiuni similare au avut loc la toate APM-urile din țară. Potrivit unui comunicat remis de angajații APM Suceava, veniturile lor au rămas la nivelul stabilit în 2009, în contextul în care salariile bugetarilor din aceeași ramură de activitate au crescut substanțial în ultima perioadă, prin acte normative individualizate.

În comunicat se arată: „Nu considerăm că este firesc să fim discriminați ca și categorie de bugetari doar pe considerent numeric, fiind vorba despre 1.845 de oameni în prezent. Chiar dacă numeric sîntem nesemnificativi, activitatea pe care o desfășurăm este de importanță strategică pentru asigurarea bunei direcții de dezvoltare a acestei țări, deoarece sîntem singura categorie de funcționari publici care implementează, monitorizează, verifică și controlează ampla legislație din domeniul protecției mediului. Legislația este conexată permanent cu cea complementară din domeniile administrație publică, sănătate publică și veterinară, fitosanitară, urbanism, protecția apelor și pădurilor, pescuit și vînătoare”.

În document se precizează că în ciuda demersurilor făcute la nivel local și național nu s-a rezolvat nimic, iar dacă revendicările vor fi ignorate în continuare, va fi declanșat conflictul colectiv de muncă, urmînd ca activitatea să fie întreruptă pe timp nelimitat. În luna ianuarie, șeful APM Suceava a avut un salariu net de 3.193 de lei, un șef de serviciu a cîștigat între 2.806 și 2.895 de lei, un consilier superior între 2.017 și 2.211 lei, un consilier principal între 1.580 și 1.706 lei, iar un inspector de specialitate a cîștigat 1.371 lei.