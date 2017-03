Incepand cu anul 1967, in fiecare an, pe 2 aprilie (data nasterii scriitorului Hans Christian Andersen), in intreaga lume se sarbatoreste Ziua internationala a cartii pentru copii si tineret, scopul fiind acela de a insufleti dragostea de carte si de a indrepta atentia copiilor catre carti.

Astfel, pe parcursul lunii aprilie, functie de solicitarile si inscrierile gradinitelor si scolilor cu clase I-IV, la Biblioteca Bucovinei se vor organiza diverse activitati cu si pentru cei mici:

- “Prietenie… pe o… sfoară” – activitati practice de desen si decupaj

- “ANDERSEN, magicianul basmelor” – expozitie de carte

- Prezentarea vieţii şi operei scriitorului Hans Christian Andersen

- Lecturi şi vizionare film de animaţie din poveştile lui Hans Christian Andersen

- De asemenea, cele mai frumoase povesti vor fi citite de catre scriitori, bibliotecari, parinti sau voluntari.