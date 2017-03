Actor român, în scene de sex gay. Povestea unui imigrant care se îndrăgosteşte de fiul şefului său

Tot mai mulţi actori români primesc roluri în filme peste hotare, iar după Ana Ularu, i-a venit rândul lui Alec Secăreanu să iasă în față. Tânărul, cunoscut din “Daria, iubirea mea” sau “Fetele lui domn profesor”, a făcut senzaţie în Anglia în rolul unui roman imigrant, care se îndrăgosteşte de fiul şefului său, într-o poveste care aminteşte de drama din “Brokeback Mountain”, potrivit click.ro.

Fimările au avut loc în Anglia, iar Alec a dat câteva probe, pentru a obţine rolul principal. “Eu eram în România când am auzit de acest proiect, am luat legătura cu ei, apoi Francis, regizorul, a venit în Romania fiindcă dorea să cunoască mai mulți actori români. După care am mers la Londra cu alți trei actori români pentru a da testul de compatibilitate cu Josh, iar testul a decurs foarte bine”, a povestit Alec pentru www.vice.com.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/un-actor-roman-scene-de-sex-gay-povestea-unui-imigrant-care-se-indragosteste-de