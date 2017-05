Adi Mutu: «Bona filipineză putea să-mi răpească băiatul»

Când le era lumea mai dragă, alături de bebeluşul lor, Tiago, Adrian şi Sandra Mutu au nimerit în mijlocul unui necaz. Bona filipineză, pe care au plătit-o să aibă grijă de copil, a început să ”adune” de prin casă bani, haine, alimente şi bijuterii. Nu acţiona singură, ci ajutată de un iubit român. Mutu le-a făcut plângere la Poliţie, informează click.ro.

”Este adevărat că am avut probleme cu această femeie pe care am angajat-o să aibă grijă de copil. (…)Trei săptămâni a stat la noi, timp în care a furat. Am luat legătura şi cu preşedintele comunităţii filipinezilor din România, eu nu vreau să-i mai las aşa. Trebuie să plătească! Am vorbit cu mai mulţi oameni şi înţeleg că este o reţea care plasează aceste femei în special în casele oamenilor cu bani, doar pentru a fura”, a declarat Adrian Mutu pentru Click!

