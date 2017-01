În ciuda vremii potrivnice aeroportul de la Salcea este deschis traficului aerian, a anunțat directorul Ioan Măriuța. El a declarat că zborul Wizz Air pe ruta Milano – Suceava, de duminică la amiază a aterizat la timp, fără întârzieri. „La aterizare, în ciuda vizibilității scăzute aeronava a aterizat în siguranță și la timp”, a precizat Măriuța, care a adăugat că zborul de la Milano la Suceava avea 160 de pasageri.

O întârziere de aproape o oră și jumătate față de orarul stabilit a avut zborul retur, de la Suceava la Milano, cu 179 de pasageri la bord. Astfel, cursa aeriană spre Milano trebuia să decoleze de la Suceava duminică, la ora 13:35, însă operațiunile de degivrare au întârziat decolarea până la ora 14:58. Ioan Măriuța a subliniat că operațiunile de degivrare ale aeronavei au fost extrem de dificile, fiind îngreunate din cauza viscolului puternic și a temperaturilor extrem de scăzute. „Condițiile au fost extrem de vitrege pentru degivrare, dar în cele din urmă am reușit să pregătim aeronava pentru decolare. Pista aeroportului este deszăpezită, astfel încât în cele din urmă cursa spre Milano a reușit să decoleze”, a spus directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava.

El a adăugat că aeroportul are în dotare nu mai puțin de șapte utilaje de deszăpezire, precum și un stoc de 12.000 de litri de lichid degivrant și 5.000 de kilograme de degivrant pentru suprafețe aeroportuare.