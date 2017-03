Comunicat de presă

BBV Media vă invită la AFTERHILLS – primul festival major de muzică și artă făcut vreodată în Iași, dar și în zona de nord-est a țării.

Invităm ieșenii la show-uri inedite, susținute de artiști prezenți în premieră la Iași.

Vă propunem primul set de artiști care vor concerta la AFTERHILLS Music & Arts Festival, urmând ca lineup-ul să fie completat pe parcursul zilelor ce urmează. John Newman – Având primele albume și single-uri în primele locuri în topurile din UK, discul “Tribute” și hitul “Love Me Again” i-au adus artistului englez satisfacția muncii prin numeroasele nominalizări și participări la cele mai importante evenimente din lume. Trupa W&W – formată din 2 DJ’s care ocupă în momentul de față locul 13 în topul mondial de profil. ATB – DJ-ul legendă german, muzician și producător de muzică trance, dance și chill out s-a făcut remarcat prin hit-uri precum: „Ecstasy” și „Marrakech”, cunoscute publicului și aplaudate la cele mai importante festivaluri din lume. Technasia – Reușind să se facă remarcat în Europa, dar și pe alte continente precum Asia, DJ Technasia și-a asigurat succesul prin atmosfera pe care o creează și mai ales prin interacțiunea cu publicul. Evenimentul va aduce pe cele 3 scene din cadrul festivalului AFTERHILLS Music & Arts și artiști români care s-au remarcat prin muzica lor: Subcarpați, Șuie Paparude, Moonlight Breakfast, Carla’s Dreams, Robin And The Backstabbers, Golan. Așa cum am precizat, artiștii menționați reprezintă doar o parte din lineup-ul final, celelalte nume internaționale care vor face Iașul să vibreze urmând să fie promovate ulterior.

AFTERHILLS Music & Arts Festival este evenimentul ce va marca începutul schimbării în domeniul cultural și comercial la nivelul Iașului. De la artiști până la amenajare, publicul va avea parte de spectacol pe toate cele 3 scene. Va avea acces la utilități, la zone de food and beverage, zone de relaxare și camping. Comunitatea se află în centrul atenției: evenimentele, activitățile sponsorilor și tot ce se va întâmpla pe parcursul celor 3 zile se vor baza pe interactivitate și vor implica vizitatorii în diverse acțiuni neconvenționale ce promit să devină memorabile.

Evenimentul va avea loc în perioada 23 – 25 iunie 2017, în cadrul festivalului fiind așteptat un public larg atât din zona locală, națională, dar și internațională, iar locația evenimentului este zona Șes Bahlui. Conceptul are la bază implicarea masivă a tinerilor ieșeni din domeniul artistic și de creație. Arhitectura, teatrul, artele plastice, toate își vor lăsa amprenta în conturarea acestui festival.

Ovidiu Biber, organizator AFTERHILLS Music & Arts Festival: „Ne dorim să fie o primă ediție extraordinară în care să avem un public numeros de peste 40.000 de iubitori de muzică bună și artă. Avem tot ce trebuie pentru ca participanții să experimenteze emoția unui eveniment de amploare: artiști de top, cel puțin 3 scene care se vor remarca prin design și elemente specifice artei, camping și multă energie.”

Alina Cojocaru, PR AFTERHILLS Music & Arts Festival: „Despre acest festival vorbește toată țara și implicit, despre Iași ceea ce ne face să fim mândri, dar și foarte atenți la toate detaliile organizaționale. Suntem convinși că vom dărui iubitorilor de muzică bună și artă toate motivele pentru a trăi la cote maxime conceptul Afterhills.”

