AFTERHILLS: Primul festival de amploare din Iași anunță al doilea set de artiști

AFTERHILLS – primul festival major de muzică și artă din zona de nord-est a țării anunță al doilea set de artiști.

Andrew Rayel, ANOTR, Juicy M, Maurice West, Moguai, Sander Van Doorn, Vini Vici, A.E.R, Bella Sarris, Byron, Cap, Cabanne, Cassy, Charlie, Dan Andrei, Dj Fubu, Firma, GrasuXXL, Les Elephants Bizzares, IO (Mullen), Kozo, Kevin Krissen, Marco Bailey, Oliver Graf, Oshana, Sit, Suciu, Tap, Tulbure, Vama, Yelllow vor concerta la AFTERHILLS Music & Arts Festival.

John Newman, W&W, ATB, Technasia sunt primii artiști anunțati, care vor urca pe scena AFTERHILLS Music & Arts Festival. Evenimentul va aduce pe cele 3 scene din cadrul festivalului AFTERHILLS Music & Arts și artiști români care s-au remarcat prin muzica lor: Subcarpați, Șuie Paparude, Moonlight Breakfast, Carla’s Dreams, Robin And The Backstabbers, Golan. Așa cum am precizat, artiștii menționați reprezintă doar o parte din lineup-ul final, celelalte nume internaționale care vor face Iașul să vibreze vor fi promovate ulterior.

Evenimentul va avea loc în perioada 23 – 25 iunie 2017, în cadrul festivalului fiind așteptat un public larg atât din zona locală, națională, dar și internațională. Festivalul se va desfășura la 5 kilometri de Iași, în zona Șes Bahlui.

Biletele online au fost puse în vânzare pe site-ul Eventim, dar se pot achiziționa și din locațiile partenere, anunțate pe pagina de Facebook a festivalului.

Ceea ce aduce în plus AFTERHILLS pe scena marilor festivaluri este realizarea unui câmp de artă. Acesta va fi delectarea vizuală, unde îți vezi putea urmări paradisul pictat, cântat și pus în scenă live. Arhitectura, teatrul, artele plastice, toate își vor lăsa amprenta în conturarea acestui festival.