AGERPRES prezintă imagini din arhiva istorică la Romanian Fashion Philosophy 2017

Agenția Națională de Presă AGERPRES prezintă expoziția de fotografie de arhivă dedicată modei anilor ‘50, ’60, ‘70, ’80 și ‘90, în cadrul Romanian Fashion Philosophy 2017. Evenimentul are loc la Palatul Bragadiru, în perioada 21-24 martie.

Imaginile expuse la eveniment ilustrează prezentări de modă și ședințe foto, care pun în valoare creațiile vestimentare din România secolului al XX-lea. Invitații vor putea admira aceste fotografii pe toată perioada desfășurării Romanian Fashion Philosophy, atât prin intermediul planșelor expuse pe șevalete, cât și pe ecrane. AGERPRES deține milioane de fotografii de arhivă, care datează din anul 1927.

Designeri ai momentului, de la nivel național și intenațional, reprezentanți ai bradurilor de renume din modă și tineri talentați, absolvenți ai facultăților de design, se vor reuni la evenimentul ce își propune să prezinte o nouă viziune asupra modei. De asemenea, acesta are ca scop încurajarea tinerilor creatori de modă, precum și deschiderea de noi direcții în această industrie globală.

Romanian Fashion Philosophy se va bucura de prezența scouterilor Temporary Showroom, unul dintre cele mai vechi concept stores din Berlin. Martin Premuzic – Head Buyer, Maximilian Dörner – Head International Buyer și Lea Roth – Head Buyer Womenswear vor vizita Romanian Fashion Philosophy între 21 și 24 martie, în căutarea de noi branduri din România, pe care să le adauge unei lungi și exclusiviste liste cu labeluri renumite precum: Henrik Vibskov, MM6 Maison Margiela, Jil Sander, Y-3 by Yohji Yamamoto, Alexander McQueen, Etudes Studios, KTZ Kokon Tozai, Odeur Studios, Alexander Wang, Cottweiler sau Craig Green. Vedeta incontestabilă a evenimentului va fi Agatha Ruiz de la Prada, una dintre cele mai bune creatoare de modă din lume.

Fondată în 1889, AGERPRES este Agenția Națională de Presă a României. Aceasta are rolul de a oferi informații echilibrate, cu caracter imparțial, și de a fi principala sursă de informare pentru cetățenii și instituțiile din țară, dar și cea mai importantă sursă de știri despre România, în exterior. Din 1921, agenția a avut o transmisie neîntreruptă de știri și informații. Printre serviciile AGERPRES se regăsesc: fluxurile de știri tematice, serviciile și arhiva de fotografie de presă, monitorizarea de presă, serviciile video și multimedia, fluxul documentare, precum și servicii de imprimare.