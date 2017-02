Air Bucharest va avea curse charter din Suceava către Zakynthos şi Antalya

Compania Air Bucharest va avea din această vară curse charter către două destinaţii din Turcia şi Grecia. Este vorba despre insula Zakynthos din Grecia şi de Antalya, în Turcia. Zborurile către Zakynthos vor fi operate în zilele de miercuri, cel mai probabil plecarea din Suceava fiind în cursul după amiezii. Zborul din Zakynthos către Sucaeva va fi operat în jurul prânzului.

În ceea ce priveşte cursele charter către Antalya, acestea vor fi operate în zilele de luni, cu plecare din Suceava la ora 17:30. Cursa retur, de la Antalya la Suceava, va fi tot în zilele de luni, cu decolare la ora 14:45. Zborurile vor fi operate cu un avion Boeing 737, cu 148 de locuri. Pachetele de vacanţă pentru cele două destinaţii, pentru şapte noţi, sunt deja puse în vânzare prin agenţiile de turism.

Contactat telefonic, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut astăzi doar câteva referiri la acest subiect, precizând că va dezvolta subiectul după finalizarea Târgului de Turism al României de la Bucureşti. Gheorghe Flutur a precizat că pentru viitorul sezonul de vară, doi tour operatori vor opera curse charter de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, unul fiind Kusadasi, prin Air Bucharest, iar celălalt este Prestige Tour – Calypso, prin compania aeriană Atlas Global. Flutur a precizat că informații suplimentare cu privire la noile curse charter operate de Air Bucharest către Zakynthos şi Antalaya vor fi prezentate după Târgul de Turism al României. „În momentul de faţă suntem în discuţii avansate şi cu alte companii din vestul europei, însă momentan nu putem oferi informaţii mai multe. Este de apreciat faptul că vom avea curse noi din Suceava. Pentru companiile aeriene este atrăgător gradul de ocupare înregistrat pe cursele actuale, de 90 – 93% dacă ne referim doar la cele către Italia. Făcând referire la destinaţiile de vacanţă din Sudul Europei disponibile de pe Aeroportul Suceava, sunt locuri formidabile în care sucevenii îşi pot petrece concediul. Eu sper ca şi judeţul Suceava să fie interesant pentru cei de acolo, pentru a veni aici la noi în concedii”, a declarat Gheorghe Flutur.

De precizat că tour operatorii Prestige Tour şi Calypso operează pentru al doilea an consecutiv curse charter de la Suceava către Antalya. Anul acesta, plecările şi sosirile din/în Suceava se fac în zilele de vineri, cu decolare de pe Aeroportul Ştefan cel Mare la ora 15:45 şi aterizare în Turcia la 17:50. Cursa retur din Antalya decolează la ora 13:00 şi aterizează la Suceava la 14:55.