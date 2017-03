Alexandru Băișanu cere o comisie parlamentară pentru verificarea CNU în perioada guvernării Cioloș

Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a astăzi că intenționează să solicite constituirea unei comisii parlamentare care să verifice activitatea Companiei Naționale a Uraniului pe perioada funcționării fostului Guvern condus de Dacian Cioloș. Alexandru Băișanu a făcut anunțul după ce aproximativ 160 de mineri de la exploatarea de uraniu Crucea – Botușanu protestează la București de câteva zile, solicitând plata salariilor restante de la începutul acestui an. Băișanu a precizat că zilele trecute a discutat cu protestatarii, după care a mers la Ministerul Energiei, unde a discutat atât cu ministrul, cât și cu secretarii de stat pentru rezolvarea problemelor angajaților CNU. Liderul ALDE Suceava a afirmat că în urma discuțiilor de la minister a aflat „cu stupefacție ceea ce a făcut fostul Guvern condus de Dacian Cioloș în cazul CNU timp de un an cât a guvernat”.

„Sunt lucruri de nedescris față de interesele naționale. Practic în anul de guvernare Dacian Cioloș a fost rupt contractul dintre CNU și instituția care sumpăra minereu de uraniu de la Crucea, iar minerii au ajuns să producă, dar nu mai aveau unde să vândă. Și cred că era vorba și de o firmă din Canada care trebuia să câștige o viitoare licitație pentru a livra uraniul în România”, a declarat Alexandru Băișanu. Președintele ALDE Suceava a spus că atât el, în calitatea sa de vicepreședinte al comisiei de abuzuri din Camera Deputaților, cât și senatorul Ilie Niță, președinte al comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din cadrul Senatului, vor cere în Parlamentul României o comisie de analiză a CNU, pentru a se constata dacă cei din conducerea instituției au acționat în interesul acesteia. „Trebuie să vedem dacă directorul CNU, membrii Consiliului de Administrație și cei din Guvernul Cioloș și-au făcut datoria față de țară și față de această companie. Și să vedem dacă fostul Guvern Cioloș a vrut să vândă interesul național unei firme din Canada. Este o acuzație gravă care ar trebui analizată de instituțiile abilitate, de la DNA și până la DIICOT. E un atentat la siguranța națională care trebuie rezolvat repede”, a subliniat Alexandru Băișanu.

El a arătat că România este singurul stat din Europa care are ton lanțul tehnologic, de la extragerea minereului de uraniu și până la folosirea acestuia. „Cu toate acestea, un nepatriot s-a gândit să rupă acest lanț și să transforme România într-o țară tributară unei firme din Canada”, a spus președintele ALDE Suceava.