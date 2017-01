Amanda Seyfried nu vrea o rochie de mireasă sofisticată

Amanda Seyfried plănuieşte să poarte o rochie mai nonconformistă la nunta sa cu Thomas Sadoski, potrivit contactmusic.com.

Actriţa a confirmat logodna cu actorul în septembrie, anul trecut, şi a mărturisit că “nu a fost niciodată mai emoţionată” ca acum, când se gândeşte că se va căsători. Dar, pentru că evenimentele sofisticate de la Hollywood, la care este nevoită să poarte ţinute ‘glamouroase’, sunt ceva obişnuit pentru ea, se gândeşte ca la nunta sa să îmbrace o rochie simplă. “Nu vreau să fiu în centrul atenţiei. “, a spus vedeta, care este însărcinată, pentru revista Vogue Australia. “Particip mereu la evenimente care necesită ţinute sofisticate… Anul trecut am fost la Met Gala într-o rochie de mireasă creată de Riccardo Tisci; am interpretat roluri de mirese de un milion de ori.”, a adăugat ea.

Amanda, în vârstă de 31 de ani, este însărcinată cu primul ei copil şi al logodnicului ei, Thomas, în vârstă de 40 de ani. Cei doi actori s-au cunoscut în 2015, în timpul filmărilor la ‘The Way We Get By’, dar au devenit un cuplu abia în 2016.