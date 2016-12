Amenzi de 69.000 de lei aplicate de polițiștii de la Economic în cadrul unor acțiuni privind activități comerciale ilicite

Ieri, polițiștii de la Economic au constatat două infracțiuni și au aplicat 22 de amenzi în cuantum de 69.000 de lei în cadrul controalelor efectuate la 40 de firme din Suceava, Rădăuți, Fălticeni,Vatra Dornei, Cîmpulung și Gura Humorului. Toate amenzile au fost date la Legea privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. În timpul acelorași verificări au fost confiscate bunuri în sumă de 2.000 de lei.

