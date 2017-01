Anatol Basarab la Suceava! Curs - Mistica feminina!

Perioada desfasurare curs: 23 -27 ianuarie 2017 la Brasov

Interval orar: 18:00 – 22:00, de luni pana vineri inclusiv.

DETALII SI INSCRIERI: AlexaEvent

Telefon: 0742 483 333 (Alexandra) sau office@alexaevent.ro

www.alexaevent.ro

Anatol Basarab vine pentru prima oara la Suceava cu un curs aparte! Daca iti doresti sa il cunosti si doresti sa descoperi misterele feminitatii si nu numai, te asteptam la curs!

ATENTIE! Locurile sunt limitate si pe baza de rezervare.

Cel mai complex curs de dezvoltare spirituala pentru femeile care simt puterea interioara dar inca nu stiu sa o foloseasca.

Traieste experienta unui curs transformational care te va ajuta sa devii o femeie cu adevarat remarcabila si cu siguranta remarcata.

Nu are importanta cine eşti sau de unde vii. Abilitatea de a triumfa începe cu tine. Întotdeauna.

Timp de 5 zile consecutiv, de luni pana vineri de la ora 18.00 la ora 22.00, Anatol Basarab va va pune in maini armele pe care nici nu stiati ca le aveti.

Principalele subiecte dezbatute in cadrul acestui curs sunt :

– Arhetipul femeii mistice

– Parul femeii. Puterea si magia lui

– Simbolurile feminine

– Rolul femeii pe Pamant si recuperarea sacrului feminin

– De la femeie obisnuita la femeie spirituala

– Rolurile traditionale ale femeii

– Reguli simple de magie familiala

– Magia prosperitatii

– Feminitate si seductie

– Feminitate dincolo de sabloane

– Femeia vrajitoare si femeia zeita

– Magia sexuala. Energia aspiratoare a femeii

– Visele si importanta lor

– Fertilitate, fecunditate si rolul feminitatii

– Puterea femeii asupra barbatului si asupra lumii

– Femeia vedica

“Femeia poate sa transforme orice prost intr-un intelept si orice intelept intr-un prost.”