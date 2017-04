Anca Serea a rememorat clipele grele din copilărie. A crescut doar cu mama

Deși multă lume crede că vedetele s-au născut în puf, cele mai multe dintre ele au trebuit să muncească enorm pentru a ajunge unde sunt astăzi. Una dintre ele este Anca Serea, supranumită mama eroină a showbiz-ului. Cu cinci copii acasă și un soț care îi este alături la fiecare pas, concurenta de la “Uite cine dansează” se poate considera acum o norocoasă, notează click.ro.

Anca a crescut în Tecuci și a fost crescută doar de mamă, pe care o și consideră modelul ei în viață.

“Eu am fost crescută doar de mama mea. Mi-aș dori să fiu la fel de bună ca ea. Nu știu dacă sunt. Mama este eroul meu din viața de zi cu zi. Când am crescut, lipsurile financiare erau destul de mari și de aceea am vrut să muncesc și să am grijă de familia mea.”, a declarat fosta știristă de la Prima Tv în show-ul de dans de la Pro Tv, potrivit sursei citate.

