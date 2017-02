Andronache: Copacii care au fost rupți de vânt în Suceava erau sănătoși

Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache susține că nici unul dintre copacii care au fost doborîți astăzi de vînt și au provocat probleme nu se regăsesc pe lista celor 200 care vor fi tăiați, după ce s-a primit avizul de la Mediu. Din cauza vîntului puternic, doi copaci s-au prăbușit dimineață peste mașini, în Centru și pe strada Oituz. În incidentul din Centru, două persoane au fost rănite. Viceprimarul a declarat: „Erau copaci buni, sănătoși, cel puțin în aparență. În condițiile de vînt care a bătut în rafale de peste 100 de km/h, conform atenționărilor meteo, se putea întîmpla orice”. Marian Andronache a spus că probleme au mai fost şi la şarpantele unor blocuri, în timp ce la două blocuri turn de pe strada Calea Obcinilor s-a desprins tencuiala. El a mulțumit celor care au intervenit cu promptitudine pentru a degaja carosabilul acolo unde a fost cazul. Viceprimarul a adăugat că s-a acționat cu trei echipe, două de la Domeniul Public și una de la Serviciul pentru Situații de Urgență din Primărie. Echipele au mers pe teren cu motofierăstraie, mașină cu nacelă şi patru mijloace de transport. Marian Andronache a subliniat că după evaluarea pagubelor se vor căuta modalități prin care municipalitatea ar putea acorda despăgubiri persoanelor afectate.

