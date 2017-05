Angajați ai Administrației Penitenciarelor și-au făcut nevoile în fața casei primarului din Poiana Stampei

Mai mulți angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarilor au fost surprinși de primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, în timp ce își făceau nevoile în fața casei acestuia.

Viluț Mezdrea a povestit întregul episod pe contul său de Facebook, el precizând că după ce au făcut „pishu”, angajații Administrației Penitenciarelor au aruncat gunoaiele pe care le aveau în mașină într-un pârâu din apropierea. „Opresc in fata casei mele două masini care transportau detinuti dinspre Vatra Dornei spre Bistrita. Auzind înjuraturi si strigate pe afara ies sa vad ce s-a intamplat, prilej cu care observ vreo șase agenti, angajati ai ANP, care isi faceau necesitatile fara nici o retinere in vecinatatea casei. Nu zic nimic ca, nah, i-o fi luat cu “pishu” rau si nu mai puteau… numai ce zaresc unul, mai gospodar care se urca in masina si se apuca de facut curatenie, scoate o punga cu resturi si pleaca fara nici o jena sa o arunce in parau, trecand pe langa tomberonul pe care l-am amplasat special pentru astfel de cazuri”, a povestit Viluț Mezdrea. Primarul din Poiana Stampei a adăugat că în momentul în care a încercat să-l atenționeze pe angajatul Administrației Penitenciarelor, acesta a început să-l înjure. „Mă adresez respectuos si ii arat tomberonul rugandu-l sa puna in el, drept urmare, mi-am luat portia de injuraturi pe seara asta. M-am zavorat in casa si nu imi mai trebuie nimic…. Stau si ma intreb, daca oameni ca ei, la care ai pretentii ca au un pic de scoala, ca sunt angajati ai statului, vorba aia, cu uniforma, si se comporta astfel, ce pretentii sa ai de la cei care erau transportati de ei la “centrele de reeducare” sau de la cei care nu au atata scoala si nu cunosc legea!?!?”, a mai spus Viluț Mezdrea.