1. Informaţii generale privind locatorul: Comuna Scheia, judetul Suceava, tel/fax: 0230526587/ 0230526556, CUI: 4327421, reprezentant legal – primar Andriciuc Vasile

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: inchirierea pasunii aflate in domeniul privat al comunei Scheia, in suprafata de 277,02 ha.

2.1 Procedura aplicata: Licitatie – Etapa 1

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire ca urmare a unei solicitari scrise.

3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretariat.

3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Pretul documentatiei este de 50 lei;

Taxa de participare este de 50 lei;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2017 ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2017 ora 11.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Scheia, secretariat.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Primaria comunei Scheia, 29.05.2017, ora 12.00.

6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor: Acţiunea in justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului.

7. Alte informatii: In cazul in care, in urma desfasurarii primei licitatii nu vor fi depuse cel putin 3 oferte valabile pentru fiecare lot, licitatia se va relua pentru loturile care nu indeplinesc cerintele legale de validare, stabilindu-se un nou calendar al procedurii, conditiile de participare ramanand valabile. Daca nici dupa a doua licitatie nu se vor indeplini conditiile de adjudecare legale, se va aplica negocierea directa conform Instructiunilor afisate la sediul primariei.