Atașații Ambasadei Chinei în vizită în județul Suceava

Astăzi, 10 februarie 2017, prefectul județului Suceava Constantin Harasim a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, domnii Yan Jianwu, consilier cultural și Lu Yuxun, atașat al Ambasadei Chinei la București și consilierul ES domnului Ambasador.

Aceștia se află în județul Suceava cu ocazia organizării Festivalul Lampioanelor de către Casa Româno-Chineză Suceava, eveniment ce marchează sfârșitul Anului Nou Chinezesc.