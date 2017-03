Atenție la roaming în localitățile de la graniță!

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil care au serviciul de roaming activat ca in anumite zone din tara, in apropiere de granita, este posibil ca telefonul sau tableta sa se conecteze automat la o retea din tara vecina si sa foloseasca serviciile de comunicatii la tarife de roaming, platind inclusiv pentru apelurile pe care le primesc.

ANCOM a actualizat si a publicat aici lista localitatilor de granita care au un risc potential de intrare in roaming involuntar.

Roaming involuntar

Roaming-ul involuntar poate aparea in localitatile de granita de pe teritoriul Romaniei numai in cazul in care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe identificarea automata a retelei, caz in care echipamentul mobil se va conecta automat la reteaua operatorului cu cel mai bun semnal in punctul in care se afla utilizatorul.

Fiind vorba de localitati aflate la granita, este posibil ca echipamentul mobil sa se conecteze la reteaua unui operator din tara vecina, iar utilizatorul sa fie facturat pentru serviciile utilizate la tarife de roaming.

Atentie! Faptul ca ati folosit telefonul/tableta in roaming involuntar nu va scuteste de plata acestui serviciu. Costurile vor fi si mai mari daca este vorba de tari care nu sunt membre UE si in care nu se aplica tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii, precum Republica Moldova, Serbia si Ucraina.

Cum poate fi evitat roaming-ul involuntar

Puteti evita accesarea involuntara a serviciilor de voce sau date in roaming la granita Romaniei cu statele vecine prin urmatoarele metode:

ü Selectati manual reteaua (dezactivati optiunea telefonului de selectare automata a retelei)

ü Solicitati operatorului sa va activeze serviciul de roaming numai la cerere

ü Verificati la ce retea e conectat telefonul sau tableta inainte de a le utiliza, in cazul in care selectarea retelei ramane pe modul automat

Localități cu risc de roaming involuntar

Conform masuratorilor efectuate de ANCOM, in majoritatea judetelor aflate la granita exista puncte in care telefoanele sau tabletele pot intra in roaming involuntar, cele mai multe localitati in care apare acest fenomen fiind situate in judetele: Satu Mare (63 de localitati, pe granita cu Ucraina si Ungaria), Botosani (43 de localitati, pe granita cu Ucraina si Republica Moldova), Timis (39 de localitati, pe granita cu Serbia si Ungaria), Iasi (35 de localitati, pe granita cu Republica Moldova) si Bihor (33 de localitati, pe granita cu Ungaria).

Utilizatorii pot consulta lista localitatilor de granita identificate de ANCOM ca avand un risc potential de intrare in roaming involuntar, in functie de operator, aici. Lista detaliaza localitati cu risc de roaming involuntar in care echipamentul mobil se poate conecta temporar la reteaua unui operator strain, in functie de deplasarea utilizatorului, dar si localitati cu risc crescut de roaming involuntar, unde echipamentul mobil se poate conecta permanent la reteaua unui operator strain pe toata suprafata localitatii respective.

Mai multe informatii privind utilizarea si costurile serviciului de roaming sunt disponibile pe pagina de internet a Autoritatii, aici.

Sectiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispozitia utilizatorilor informatii utile despre serviciile de comunicatii electronice (telefonie, internet si televiziune) si serviciile postale, pentru a-i sprijini in alegerea si folosirea acestor servicii. Informatiile se refera in principal la incheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. In plus, utilizatorii pot gasi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.