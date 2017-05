Fostul primar al municipiului Rădăuţi, Aurel Olărean, a fost exclus din PMP, în urma unei decizii a conducerii judeţene Suceava a acestui partid. Aurel Olărean deţine funcţia de consilier local în Rădăuţi din partea PMP. Liderul Organizaţiei Municipale Rădăuţi, Bogdan Nicolau, a precizat că decizia de retragere a sprijinului politic şi excludere a lui Aurel Olărean din partid a avut la bază o analiză a activităţii acestuia pe perioada campaniilor electorale pentru alegerile locale şi parlamentare de anul trecut, dar şi a activităţii din Consiliul Local. El a declarat că decizia de propunere către conducerea judeţeană a PMP de excludere a lui Olărean din partid a fost votată de 9 din cei 12 membri ai Consiliului Executiv Local în care s-a supus la vot această hotărâre.

„Această analiză a început cu alegerile locale de anul trecut, reţinându-se faptul că Aurel Olărean nu a făcut campanie împotriva adversarilor electorali, mai ales la propriul post de televiziune. Apoi, după ce a ajuns consilier local întârzia în permanenţă la şedinţele de Consiliul Local, ajungând chiar şi la jumătatea acestora. Mai mult de multe ori provoca scandaluri şi atacuri permanente, lucruri care destabilizau PMP în Rădăuţi şi care au creat o imagine proastă pentru partidul nostru”, a explicat Bogdan Nicolau. El a mai spus că Aurel Olărean nu s-a implicat nici în campania electorală pentru alegerile parlamentare de la finalul anului trecut, deşi candida pentru o funcţie de senator din partea PMP.

Bogdan Nicolau a arătat că în primul rând s-a remarcat o detaşare totală a lui Aurel Olărean faţă de liderul judeţean al PMP Suceava Corneliu Popovici şi faţă de strategia de campanie a partidului. Mai mult, liderul PMP Rădăuţi a arătat că deşi candida pentru o funcţie de senator, Aurel Olărean a plecat într-o croazieră în perioada campaniei electorale.

Bogdan Nicolau a subliniat faptul că prezența lui Aurel Olărean în partid i-a determinat pe unii membri să plece din PMP, în timp ce alții au refuzat să se mai înscrie în această formațiune politică. „După ce au auzit că lui Aurel Olărean i-a fost retras sprijinul politic şi că a fost exclus din partid, 40 de persoane din zona municipiului Rădăuţi s-au înscris în partid”, a precizat Bogdan Nicolau.

Mai trebuie spus că în ultima şedinţă a Consiliului Executiv Judeţean al PMP Suceava a fost votată excluderea lui Aurel Olărean din partid, cu 29 de voturi pentru, unul împotrivă şi o abţinere.

Potrivit unor surse din partid, deşi nu face parte din Consiliul Executiv Judeţean al PMP, Aurel Olărean a fost prezent la şedinţa în care a fost luată decizia de excludere a sa din partid. Aceleaşi surse au precizat că în momentul în care s-a luat în discuţie propunerea PMP Rădăuţi, mai mulţi membri ai comitetului i-au transmis lui Aurel Olărean că cea mai bună decizie pentru partid ar fi demisia sa. Cu toate acestea, Aurel Olărean a refuzat să-şi prezinte demisia, plecând din sala în care a avut loc şedinţa în momentul în care a avut loc votul secret pentru excluderea lui din partid. Şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PMP Suceava în care s-a luat decizia excluderii lui Aurel Olărean din partid a avut loc în prezenţa vicepreşedintelui la nivel naţional al partidului, Valerian Vreme.

Potrivit statului PMP, Aurel Olărean poate contesta hotărârea la comisia judeţean de arbitraj, apoi la comisia naţională de arbitraj.

Locul lui Aurel Olărean în Consiliul Local Rădăuți ar urma să fie luat de Emanuel Mitric.