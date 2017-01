ISU Suceava a trimis o autofreză și o autoșenilată în două județe grav afectate de viscolul puternic. Anunțul a fost făcut de prefectul Constantin Harasim. El a spus că autoșenilata va fi folosită pentru intervenții în Ialomița, iar autofreza la Buzău.

