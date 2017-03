Chiar dacă trupul nostru este limitat ca spaţiu, resursele pe care acesta le depozitează sunt aproape nelimitate. Cel mai bun exemplu este al unui alpinist care escaladează Everestul în condiţii extreme. Deşi este epuizat fizic şi psihic, acesta scoate mereu la suprafaţă unele resurse pe care un om obişnuit nu le-a experimentat poate niciodată, şi pe care le exploatează până îşi atinge scopurile.

În opinia psihologului Angela Nuţu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză, aceste puteri aproape infinite le descoperim în noi, de cele mai multe ori, atunci când trecem printr-un moment extrem şi când ni se activează instinctele de supravieţuire. Totuşi, există o metodă unică în România, care poate exploata aceste resurse, chiar şi în momentul când corpul nostru este în repaus. Este vorba de Tehnica Identificării Resurselor Interioare, pe care Asociaţia Română de Hipnoză o studiază şi o aplică în România de peste 2 ani, iar rezultatele ei sunt remarcabile.

“Putem aplica tehnica pentru a descoperi rolurile sau resursele noastre de a fi mamă, tată, student sau elev, profesor, prieten, copil, şef, angajat, responsabil etc. După ce am stabilit ce putem deveni, putem observa cum suntem, ce facem, cum vorbim, ce gesturi facem când această resursă se activează în viaţa noastră. Odată ce am identificat caracteristicile acesteia, putem descoperi dacă am reușit întotdeauna să folosim Resursa Interioară potrivită, la momentul potrivit. Poate că fără să ne dăm seama și fără să vrem ni s-a întâmplat să mergem acasă la copilul nostru cu atitudinea, gesturile, tonul de șef supărat și preocupat, în loc să mergem cu cea de “mamă grijulie sau iubitoare”, resursă care ar fi fost cea mai potrivită. Gândiţi-vă că e ca și cum am merge la negociere în costum de baie și la plajă cu costum și cravată. Acum că am învățat despre aceste super-puteri ascunse, putem stabili ce anume vrem să obținem mai mult în viața noastră și ce Resurse ne pot ajuta pentru a avea succes. Prin această metodă, putem amplifica acele Resurse şi le stimula să se manifeste în viaţa noastră cotidiană”, explică psihoterapeutul Angela Nuţu.

Cum putem exploata aceste Resurse Interioare?

Vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză consideră că nu trebuie să ne activăm resursele interioare doar în condiţii extreme, ci le putem folosi oricând, chiar şi în viaţa de zi cu zi, pentru a ne putea dezvolta atât fizic, social, emoţional, mental sau spiritual. Iată câteva beneficii:

1. Putem să retrăim în siguranță profunzimea stărilor emoționale din copilăria noastră, indiferent de vârsta pe care o avem acum.

2. Putem să simțim iubirea oriunde în jurul nostru.

3. Devenim asertivi atunci când este necesar.

4. Putem să devenim agresivi și protectori atunci când este necesar.

5. Putem vorbi cu siguranță, încredere și putere în public.

6. Putem să primim critici fără să ne simțim atacați sau abuzați.

7. Alegem când dorim să folosim aspectul nostru logic sau romantic, sau oricare altul.

8. Ne bucurăm de o sănătate mai bună.

9. Alegem ce Resursă să folosim și când.

10. Putem să schimbăm la comandă starea mentală sau emoțională pe care o trăim.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP, Trainer acreditat Metoda Centrum, Psihoterapeut.