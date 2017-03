205 școli din 36 de județe și din București au fost selectate să participe la lupta pentru premiul cel mare și pentru trofeul “Școala Zero Waste 2017″.20.517 de elevi vor participa direct la acțiunile de educație ecologică organizate pe parcursul concursului în cadrul școlilor participante, iar cei mai silitori elevi vor participa în luna august la o tabără de educație ecologică organizată în Județul Timiș. Județul cu cele mai multe școli înscrise este Olt, cu 16 de școli, urmat de Gorj cu 15 școli înscrise în competiție.

“Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Proiectul “Scoala Zero Waste” a fost desemnat cel mai bun proiect al anului 2016 în cadrul Galei Energy Globe Award Romania. Perioada de desfășurare a competiției este 13 Martie – 12 Mai. Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă pentru școala câștigătoare și un laptop performant pentru cel mai dedicat și implicat elev oferite de Continental, partenerul proiectului. Profesorii coordonatori ai primelor trei școli caștigătoare în Concursul „Școala Zero Waste” ediția 2017 vor primi câte o tabletă, puse în joc tot de partenerul concursului, Continental.

“Continental Anvelope Timișoara are ca și valoare de bază idea de ”Unul pentru Celălalt”. Asta însemnă că ne înțelegem responsabilitatea pe care o avem, ca mare companie, și alegem să susținem comunitatea acolo unde avem posibilitatea. Astfel, am decis, pentru al patrulea an la rând, să susținem proiectul Școala Zero Waste. Încă de la început acest proiect ne-a atras interesul datorită componenței sale ecologice, iar următorul lucru a fost să apreciem educația pe care proiectul o oferă elevilor de școaă gimnazială. Este foarte important ca generația tânără să crească apreciind un comportament prietenos cu mediul înconjurător.”

Zero Waste (Zero Deșeuri) este un concept menit să ghideze oamenii în schimbarea stilului de viață și care încurajează regândirea ciclului de viață al resurselor, astfel încât să imite modul în care natura refolosește resursele. Astfel volumul gunoaielor scade, poluarea este mult diminuată, amenințarea pentru sănătatea oamenilor, plantelor și animalelor dispare.

Prin “Școala Zero Waste” organizatorii își doresc să crească nivelul de educație în ceea ce privește acest vechi concept potrivit căruia nimic nu se risipește, iar deșeurile sunt privite ca resurse.

Evoluția tuturor școlilor înscrise în concurs va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/scoalazerowaste.

