Băişanu cere de la Suceava un congres extraordinar de alegeri în ALDE

Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, a solicitat organizarea unui congres naţional extraordinar de alegeri în cadrul acestei formaţiuni politice. La propunerea lui Alexandru Băişanu, Politic Teritorial al ALDE Suceava, din care fac parte toţi aleşii locali, parlamentarii şi preşedinţii de organizaţii locale a votat în unanimitate iniţiativa de organizare a unui Congres Extraordinar al ALDE, în termen de 30 de zile. Alexandru Băişanu a arătat că pentru această propunere au fost respectate toate prevederile statutare. El a arătat că după şedinţa Biroului Teritorial, Delegaţia Permanentă a ALDE Suceava a luat act de această hotarâre, a supus-o dezbaterii şi aprobării. El a explicat că în perioada următoare va fi informată și conducerea centrală a partidului cu privire la hotarârea Organizaţiei Judetene ALDE Suceava de a susţine desfăşurarea unui Congres Extraordinar.

Alexandru Băişanu a subliniat că a avut această iniţiativă considerând că organizarea unui Congres Extraordinar este un demers oportun şi necesar. „Sunt convins că acest congres va regla mult în bine mecanismele de conducere, organizare şi funcţionare de la toate nivelurile partidului. România şi societatea romanească trec printr-o perioadă de criză, iar una din soluţiile de rezolvare stă în dialog, într-o mai bună comunicare. Acest congres extraordinar este un excelent prilej de a pune în dezbatere problemele actuale din societate, şi cred cu tărie vor indentificate şi soluţiile necesare”, a declarat Alexandru Băişanu.

El ţinut să precizeze că într-o perioadă foarte scurtă de timp ALDE a trecut prin două examene electorale extrem de dificile, iar organizaţia din Suceava a partidului a demonstrat că în acest judeţ se poate face performanţă electorală. „Totuşi, cred că dacă am fi corectat la timp unele deficienţe de ordin organizatoric, de la alegerile locale, altul ar fi fost rezultatul acestor alegeri, şi implicit ar fi existat o altă configuraţie politică din Consiliul Judeţean şi în mai multe consilii locale”, a precizat deputatul Alexandru Băişanu. El a arătat că la nivel de judeţ, ALDE Suceava a dat startul unei mai bune organizări la nivelul tuturor organizaţiilor locale, şi nu numai din raţiuni exclusiv politice. Liderul organizaţiei judeţene a subliniat că această reorganizare îi implică şi mai mult pe aleşii locali ai ALDE din fiecare comunitate locală pentru a fi mult mai aproape de cetăţeni şi de nevoile lor. „Asta deoarece vrem să vrem să ne îndeplinim angajamentele luate şi nu în ultimul rând de a respecta votul fiecărui cetăţean. Ţin să reafirm că ALDE este un partid deschis care oferă şi primeşte valoare şi aştept să ni se alăture toţi cei care au idei şi soluţii pentru o guvernare performantă şi eficientă în folosul tuturor cetăţenilor din Suceava şi din România”, a mai spus președintele ALDE Suceava.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating