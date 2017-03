Ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, Sevil Shhaideh, a fost interpelat de deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, care i-a solicitat clarificări cu privire la etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare, în special legate de aprobarea și prioritizarea proiectelor. Ioan Balan a atras atenția că încă de la începerea primei etape a acestui program au existat nenumărate critici cu privire la modalitățile netransparente privind procedurile de aprobare a proiectelor, de prioritizare a acestora și de decontare a lucrărilor efectuate.

Balan a amintit că anul trecut, ca urmare a unei interpelări pe care i-a adresat-o fostului ministru al dezvoltării, Vasile Dîncu, a primit un răspuns evaziv la solicitarea de a transparentiza procedurile de contractare, prin publicarea tuturor detaliilor, în timp real, pe pagina de internet a ministerului. „Dezamăgirea mea a fost cu atât mai mare, cu cât Guvernul din care făcea parte și domnul Vasile Dîncu avea ca deviză transparența totală a actului administrativ și a cheltuirii banului public”, a spus deputatul liberal.

El a adăugat că anul acesta, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 a fost modificat și extins Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, anticipându-se demararea unor lucrări de modernizare, reabilitare și construire a nu mai puțin de 500 de obiective de investiții de interes local, respectiv creșe, grădinițe, dispensare, poduri, podețe sau iluminat public stradal.

Etapa a doua a programului urmează să fie susținută cu peste 2,2 miliarde de lei, credite bugetare pentru anul 2017, și circa 30 de miliarde de lei, credite de angajament pentru anii 2017 – 2020. Această extindere a programului ar putea fi apreciată pozitiv dacă procesul ar beneficia de o transparență adecvată a volumului de resurse financiare implicate, dacă prioritizarea proiectelor s-ar face în strictă legătură cu nevoile de dezvoltare ale comunităților locale și dacă între criteriile de selecție a proiectelor nu s-ar regăsi apartenența politică a beneficiarilor”, a declarat Ioan Balan. El a subliniat că în condițiile în care există numeroase aprecieri la adresa ministerului dezvoltării cu privire la profesionalismul acestuia, își dorește ca Sevil Shhaideh să demonstreze acest lucru prin implementarea corectă a etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare . ”În condițiile în care extinderea programului s-a realizat printr-un întreg ansamblul de derogări de la normele de transparență, vă rog să precizați dacă intenționați și cum anticipați să răspundeți solicitării întregii societăți care reclamă că resursele financiare distribuite prin decizia ministrului dezvoltării regionale să fie într-un mod perfect transparent?”, a mai spus parlamentarul liberal.

În același timp el i-a solicitat ministrului dezvolătării să-i precizeze ce criterii are în vedere pentru aprobarea proiectelor pentru finanțarea construcției, modernizării și dotării a peste 2.500 de creșe și grădinițe și a 2.000 de școli.