Blue Air anunță noua rută Iași – Munchen

Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, anunta o noua ruta din Iasi, catre Munchen. Zborurile se vor opera cu trei frecvente saptamanale in zilele de marti, joi si duminica, incepand cu 15 iunie 2017. Astfel, compania va lansa un total de sase rute noi din baza operationala de la Iasi in aceasta vara (Florenta, Glasgow, Milano, Munchen, Torino, Valencia).

Gheorghe Răcaru, Director General Blue Air a declarat că „Blue Air se dezvolta constant in ultimii ani, ajungand sa ofere o retea de peste 100 de rute, operate din 8 baze, cu o flota care va ajunge in aceasta vara sa fie formata din 30 de aeronave Boeing 737. 5 milioane de pasageri vor calatori anul acesta cu Blue Air si vor beneficia de zboruri confortabile, sigure, la cele mai avantajoase preturi. Ne bucuram sa putem sprijini dezvoltarea economica a orasului Iasi prin introducerea noilor rute ce vor sustine mediul de afaceri, turismul local si comunitatile de romani care traiesc in strainatate.”

„Dinamica dezvoltarii Aeroportului International Iasi a trecut deja intr-o noua etapa si a facut posibila conectarea Iasului, a comunitatii locale si regionale, cu orase europene importante. Munchen este o destinatie extrem de solicitata de mediul de afaceri din orasul nostru si foarte importanta pentru orizontul investitiilor straine in Iasi si Moldova. Germania este motorul economic al Europei, iar aeroportul principal deserveste cea mai bogata zona din aceasta tara. Legatura directa cu singurul aeroport de 5 stele din Europa, ce face posibile 230 de zboruri spre America de Nord si Asia, reprezinta un reper pentru regiunea noastra. Un plus este, asadar, posibilitatea realizarii unor legaturi foarte bune cu destinatii pe care nu le putem acoperi deocamdata. In plan socio-economic, efectele introducerii rutei Iasi-Munchen, alaturi de Koln, creeaza noi premise privind dezvoltarea Iasului si a intregii Regiuni de Nord-Est. In acest moment, investitori, reprezentanti ai diverse companii germane pot calatori mai facil spre Iasi, prospecteaza zona si isi deschid afaceri aici. Multumim partenerului nostru Blue Air pentru suportul oferit si increderea in potentialul de dezvoltare a Iasului”, a declarat conducerea Aeroportului International Iasi.

Pasagerii Blue Air vor putea calatori in conditii optime pe noua ruta Iasi – Munchen, beneficiind de tarife incepand de la 36.95 euro (pret pe segment de zbor, taxe incluse, locuri limitate). Rezervarile se pot face pe www.blueairweb.com, prin Call Center sau la agentiile partenere.

Blue Air si-a inceput activitatea acum 12 ani, in prezent operand peste 100 de rute in Belgia, Cipru, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Romania, Suedia si Spania.

Compania are 8 baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta (din 27.04.2017), Iasi, Larnaca, Liverpool (din 26.03.2017) si Torino.

Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membru cu drepturi depline IATA.

Blue Air opereaza o flota de aeronave Boeing 737, avand interioare moderne cu scaune Recaro, ce ofera pasagerilor o experienta imbunatatita si confortabila pe timpul zborului.

Destinatii Blue Air in 2017:

din Bucuresti: Barcelona, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Helsinki, Koln Bonn, Florenta, Dublin, Glasgow, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Lisabona, Londra, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Nisa, Oradea, Oslo, Paris, Roma, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia

din Bacau: Bologna, Bruxelles, Catania, Dublin, Liverpool, Londra, Madrid, Milano Bergamo, Roma, Torino

din Cluj-Napoca: Birmingham, Bucuresti, Constanta, Dublin, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Londra, Nisa, Timisoara

din Constanta: Bruxelles, Cluj-Napoca, Iasi, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Roma, Timisoara

din Iasi: Barcelona, Bruxelles, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Floenta, Glasgow, Koln Bonn, Londra, Milano Bergamo, Munchen, Paris, Roma, Timisoara, Valencia

din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Cluj-Napoca, Liverpool, Londra, Salonic

din Liverpool: Alicante, Hamburg, Larnaca, Milano Bergamo, Roma

din Oradea: Bucuresti, Torino

din Sibiu: Stuttgart